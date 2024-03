Bilfinger Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Aktienkurs von Bilfinger hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +25,13 Prozent für Bilfinger. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Bilfinger mit 19,65 Prozent über dem Durchschnitt von 4,82 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bilfinger eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Für Anleger, die in die Aktie von Bilfinger investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,43 %. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,36 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als nur leicht höher eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bilfinger liegt derzeit bei 8,87 Euro für jeden Euro Gewinn. Dies ist 79 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche von 42. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.