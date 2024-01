Bilfinger Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

In den letzten zwei Wochen wurde Bilfinger von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung vieler Kommentare und Diskussionen über diesen Wert in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Bilfinger angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 9 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bilfinger weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich in Richtung Negativität verändert. Dies wird als schlecht bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls negativ bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bilfinger mit 3,43 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse eine negative Stimmung und ein neutrales Investment für Bilfinger.