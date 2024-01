Bilfinger Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden"

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Bilfinger durch Analysten wirft interessante Perspektiven auf. Laut ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel um +17,78% über dem aktuellen Kursniveau.

Aktuelle Kursentwicklung von Bilfinger

Am 18.01.2024 verzeichnete die Bilfinger-Aktie eine Kursentwicklung von -0,69%. Damit setzt sich der negative Trend der vergangenen fünf Handelstage fort, was zu einem Gesamtverlust von -1,90% in einer kompletten Handelswoche führt. Diese Entwicklung spiegelt die derzeitige pessimistische Stimmung am Markt wider.

Bewertung und Einschätzung durch Analysten

Das aktuelle Kursziel für Bilfinger liegt bei 43,86 EUR, so die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +17,78% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während 2 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 6 weitere Analysten sie als kaufenswert, jedoch nicht euphorisch. Darüber hinaus halten 2 Experten die Aktie für neutral und empfehlen, sie zu behalten. Lediglich ein Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Insgesamt sind also immer noch 72,73% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Guru-Rating und abschließende Einschätzung

Als zusätzliche Indikation für die Markteinschätzung dient das “Guru-Rating”, das nun bei 3,82 liegt. Dies zeigt eine positive Einschätzung der Aktie und ergänzt die Meinung der Analysten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Bilfinger derzeit kontrovers bewertet wird. Während die Mehrheit der Analysten ein erhebliches Kurspotenzial sieht, gibt es auch zurückhaltendere Meinungen. Investoren sollten daher die verschiedenen Einschätzungen berücksichtigen und ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Bilfinger-Analyse von 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bilfinger jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bilfinger Aktie

Bilfinger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...