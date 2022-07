Bilfinger Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Kurs der Aktie Bilfinger steht am 28.07.2022, 10:48 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 28.8 EUR. Der Titel wird der Branche "Diversified Support Services" zugerechnet.

Wie Bilfinger derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bilfinger beläuft sich mittlerweile auf 31,58 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,3 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,39 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,75 EUR. Somit ist die Aktie mit -1,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von Bilfinger gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,26 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 42,68 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Bilfinger investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

