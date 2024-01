Bilfinger Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Bilfinger deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bilfinger liegt bei 30,46 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 37,15, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Bilfinger als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 21,28 liegt es insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (37,56). Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bilfinger-Aktie von 37,24 EUR mit +8,38 Prozent Entfernung vom GD200 (34,36 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 35,51 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse darauf hindeuten, dass die Bilfinger-Aktie derzeit als "Gut" bewertet werden kann.