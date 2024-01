Bilfinger Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Dividendenrendite für Bilfinger beträgt derzeit 3,65 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,43 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien wurde Bilfinger in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft, und es wurden insgesamt 6 negative Signale identifiziert.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat Bilfinger im letzten Jahr eine Rendite von 30,21 Prozent erzielt, was 23,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt im Durchschnitt 1,99 Prozent, und Bilfinger liegt aktuell um 28,23 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bilfinger-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,49 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 34,68 EUR liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine nahezu neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Bilfinger-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.