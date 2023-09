Bilfinger Aktie: Positive Quartalszahlen erwartet - beeindruckender Gewinnanstieg prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Aktionäre, die in die Bilfinger Aktie investieren möchten, sollten sich auf interessante Quartalszahlen freuen. Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim wird in 54 Tagen seine Bilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn soll sogar um beeindruckende 21,40 Prozent steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls vielversprechend. Die Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 2,40 Prozent und ein Gewinnwachstum von 28,20 Prozent. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 2,66 EUR liegen.

Diese Schätzungen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um solide +3,84 Prozent gestiegen.

Die Experten sind ebenfalls positiv gestimmt und schätzen den Aktienkurs auf Sicht von zwölf Monaten auf...