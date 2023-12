Bilfinger Aktie: Neueste Entwicklungen und ihre Auswirkungen

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +25,96% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 29.12.2023 verzeichnete Bilfinger einen Anstieg um +0,40%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 43,86 EUR, während das Guru-Rating nun bei 3,82 liegt.

In den letzten fünf Handelstagen legte die Aktie insgesamt um +0,06% zu, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die gestrige Kursentwicklung von +0,40% spiegelt diese Einschätzung wider.

Die [...] Hier weiterlesen