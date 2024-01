Bilfinger Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die technische Analyse von Bilfinger-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 34,42 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 36,5 EUR (Unterschied +6,04 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 35,25 EUR, was einer ähnlichen Höhe (+3,55 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bilfinger-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Bilfinger zeigt sich als neutral, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Bilfinger diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere analytische Untersuchungen zeigen jedoch vor allem "Schlecht"-Signale, mit insgesamt sieben schlechten und keinen guten Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Neutralbewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Bilfinger-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,51 insgesamt 48 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 37,69 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".