Bilfinger Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bilfinger eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und drei negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bilfinger daher eine "Neutral"-Einschätzung. In der gleichen Zeit haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bilfinger von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Bilfinger mit einer Dividendenrendite von 3,65 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,35 Prozent in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bilfinger liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu einem KGV von 37,65 für die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Bilfinger daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) führt der RSI der Bilfinger bei einem Niveau von 59,32 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,57 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Bilfinger.