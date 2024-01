Bilfinger Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Bilfinger hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 31,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 1,4 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bilfinger eine Outperformance von +29,66 Prozent in dieser Branche aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Bilfinger mit einer Rendite von 5,12 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 25,95 Prozent erzielen. Diese starke Leistung in beiden Bereichen führt zu einem Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt war die Diskussion an neun Tagen von negativen Themen geprägt, während an nur zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben. Insgesamt wurden 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) festgestellt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" im Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bilfinger-Aktie derzeit mit einem überverkauften Wert von 13,83 im Relative Strength-Index (RSI) gehandelt wird. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein RSI-Wert von 30, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Bilfinger als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,28 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 37,54 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".