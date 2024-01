Bilfinger Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt auch die Aktie von Bilfinger intensiv diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bilfinger, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht" Signal.

Die Dividendenrendite für Bilfinger beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,65 Prozent und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,43) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Bilfinger als unterbewertet, da das KGV mit 19,51 insgesamt 48 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 37,69 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bilfinger-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und wir vergeben somit ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Bilfinger damit ein "Gut"-Rating.