Bilfinger Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Bilfinger zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,56 EUR, was nur eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs von 34,68 EUR darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 35 EUR weist nur eine geringe Abweichung auf. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Bilfinger somit eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bilfinger liegt bei 40,2, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird Bilfinger daher auf Basis des RSI ebenfalls neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Bilfinger. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammen mit sieben identifizierten Handelssignalen ergibt sich letztlich eine Einstufung als "Schlecht"-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass Bilfinger derzeit mit "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf das Anleger-Sentiment.