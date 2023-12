Bilfinger Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die technische Analyse der Bilfinger-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,75 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 34,2 EUR nur eine Abweichung von -1,58 Prozent aufweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 34,8 EUR zeigt mit einer Abweichung von -1,72 Prozent ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Bilfinger eine Rendite von 3,65 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,51 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 76,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bilfinger-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 53,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bilfinger in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bilfinger-Aktie 19,83, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.