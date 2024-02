Bilfinger ADR Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Bilfinger beträgt der RSI 9,94, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bilfinger beträgt aktuell 8,87 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf dieser Stufe, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Bilfinger im letzten Jahr eine Rendite von 24,47 Prozent erzielt, was 21,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -0,29 Prozent, wobei Bilfinger derzeit 24,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und positiven Diskussionen in den letzten Tagen. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

