Bildungsministerin Stark-Watzinger zu Besuch in Taiwan

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) beginnt am Dienstag ihren Besuch in Taiwan. In der Hauptstadt Taipeh sind Gespräche mit Vertretern von Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft vorrangig aus den Bereichen Bildung und Technologie vorgesehen. Ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen steht offiziell nicht auf dem Programm. Stark-Watzinger war am Montag per Linienflug zu der Reise aufgebrochen, am Dienstagmorgen (Ortszeit) wurde ihre Ankunft in Taiwan erwartet. Nach Ministeriumsangaben ist es der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in der demokratischen Inselrepublik seit 26 Jahren.

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen China und Taiwan hat die Reise Signalwirkung. Taiwan betrachtet sich als unabhängig, für China gehört die Insel zur Volksrepublik. Peking lehnt jede Form offizieller diplomatischer Kontakte zwischen Taiwan und anderen Ländern ab. Das Bundesbildungsministerium betonte vorab, es handele sich um einen "Fachbesuch". Schwerpunkt sei der Austausch über eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Halbleiterforschung, grüner Wasserstoff und Batterieforschung. Stark-Watzinger selbst sprach vorab von einer "erkundungs- und forschungspolitischen" Reise./jr/DP/ngu