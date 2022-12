Bildungsexperten legen Empfehlungen für Grundschulen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund erschreckender Testergebnisse in Deutsch und Mathematik bei vielen Grundschülern legen Bildungsexperten an diesem Freitag Empfehlungen für mögliche Gegenmaßnahmen vor. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz, hat in einem umfangreichen Gutachten Vorschläge erarbeitet, die am Vormittag in Berlin präsentiert werden sollen. Der IQB-Bildungstrend, eine Studie, die im Abstand von fünf Jahren die Kompetenzen bei Viertklässlern repräsentativ untersucht, hatte unlängst gezeigt, dass etwa jeder fünfte Viertklässler Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreicht./jr/DP/mis