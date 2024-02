Bilby Aktie: Das ist die Höhe!

Kinovo: Analyse der finanziellen Kennzahlen und Analysteneinschätzungen

Die Dividende von Kinovo beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (11,66 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 11,66 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit dem Branchendurchschnitt hat Kinovo im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,26 Prozent erzielt, was 102,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,7 Prozent, wobei Kinovo aktuell 101,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Kinovo langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 65 GBP, was einer Erwartung von 35,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die finanziellen Kennzahlen und Analysteneinschätzungen eine positive Entwicklung für Kinovo.