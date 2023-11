Bike24 Holding Aktie: Ist das noch normal?

Die Bike-Aktie hat sich in den letzten Wochen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und liegt nun bei einem Kurs von 1,52 EUR, was einem Rückgang von -24,75 Prozent entspricht. Die Einstufung lautet daher kurzfristig "schlecht". In Bezug auf den GD200, der auf den vergangenen 200 Tagen basiert, beträgt die Distanz -46,85 Prozent und führt zu einer weiteren "schlechten" Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Bike hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität verzeichnet, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab wenige positive Diskussionen und insgesamt mehr negative Gespräche über Bike. Dementsprechend wird die Aktie mit einem "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Bike beträgt 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "schlechte" Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse und zeigt ebenfalls eine Überkauft-Situation (Wert: 74,88). Insgesamt wird der RSI somit mit "schlecht" bewertet.

