Bijou Brigitte bleibt ein KAUF – so „Aktien Spezialwerte“. Update.

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504) stellt für „Aktien Spezialwerte“ eine spannende Investmentstory dar. Warum? Bei dem Hamburger Unternehmen läuft es derzeit rund. Und rechtzeitig vor den Halbjahreszahlen gab „Aktien Spezialwerte“ für die Aktie eine Kaufempfehlung, bestätigt durch die Zahlen zum Halbjahr –Grund für das Update am 25.08.2022 im nwm über Bijou Brigitte – und auch die Neunmonatszahlen gefallen den Analysten von „Aktien Spezialwerte“, wie man im heutigen Update klar erkennt! Eine Aktie empfehlen und dann „dranbleiben“ – genau dafür steht „Aktien Spezialwerte“. Lesen.



Bijou mit starker Entwicklung im dritten Quartal

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gemäß vorläufiger Zahlen einen Umsatz in Höhe von 220,1 Mio. Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 52,2 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (144,6 Mio.), in welchem zeitweise Corona-Lockdowns in Deutschland das Geschäft stärker belasteten. Das Standortnetz umfasste per Ende September 905 Filialen (31. Dezember 2021: 926 Filialen), wobei das Unternehmen nochmals darauf hinwies, dass die Anzahl der Filialen zum Jahresende 2022 voraussichtlich leicht unter dem Vorjahresniveau liegen wird. Ergebniszahlen zum Neunmonatszeitraum wurden wie bei Bijou üblich, nicht bekannt gegeben. Der zwischen Juli und September erzielte Umsatz lässt im Zusammenhang mit der geringeren Anzahl von Filialen aber darauf schließen, dass auch im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt worden sein dürften.

Denn die gemeldete Umsatzzahl für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 impliziert für das dritte Quartal einen Umsatz von 88,8 Mio. Euro, was 9,4% über dem Wert des dritten Quartals 2021 (81,2 Mio.) und nur rund 3,5% unter dem Wert des letzten dritten Quartals aus der Vor-CoronaZeit (Q3 2019: 92,0 Mio.) lag. Da die Anzahl der Filialen mit 905 zuletzt deutlich unter dem Niveau des dritten Quartals 2019 (1.040) lag, ergibt sich, dass Bijou bei einem nahezu wieder erreichtem Umsatzniveau der Vor-Corona-Zeit, aber zugleich deutlich gesunkener Filialzahl (und damit erheblich reduzierter Kostenbasis) auch im dritten Quartal 2022 hoch profitabel gewesen sein sollte.

Bezüglich des inzwischen angelaufenen vierten Quartals 2022 ist zu bedenken, dass das Vorjahresvergleichsquartal teilweise noch Corona-Einschränkungen im Einzelhandel brachte. Sollte es im laufenden Jahr keine größeren, den Einzelhandel belastenden Einschränkungen geben, wovon wir aktuell ausgehen, so dürfte das Weihnachtsgeschäft davon profitieren. Negativ ist allerdings das zuletzt sehr schwache allgemeine Konsumklima zu berücksichtigen. Der von Bijou erzielte gute Umsatz im dritten Quartal (in dem das Konsumklima auch schon sehr schlecht war) lässt aber darauf hoffen, dass der „Re-Opening“-Effekt aus wegfallenden Corona-Einschränkungen deutlich stärker postiv wirkt als das schwache allgemeine Konsumklima negativ.

Wir sind daher aktuell bezüglich der operativen Ertragskraft der Bijou auch für das Schlussquartal recht optimistisch. Nachdem wir zuletzt nach der Prognoseerhöhung von Bijou im Zuge des vorgelegten Halbjahresberichts unsere 2022er Ergebnisschätzung von 3,50 Euro auf 3,75 Euro je Aktie angehoben haben, sehen wir diese Schätzung nach dem nunmehr kommunizierten Q3-Umsatz als zunehmend konservativ an und erwarten eher einen Wert leicht über als leicht unter dieser Marke.

Insgesamt sehen wir die Aktie weiter als klaren Kauf (unter 34 Euro) mit einem Kursziel bei zumindest 57 Euro.















Bijou Brigitte Aktie | Powered by GOYAX.de

Zum Gastbeitrag: „Alle Angaben trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr. Aktiengeschäfte bergen zum Teil hohe Risiken in sich, trotz gewissenhafter Recherchen besteht daher keine Garantie für Kursgewinne und es können Verluste nicht ausgeschlossen werden. Die Mitteilungen im „Austria Börsenbrief“ sind unab­hängig. Sie beruhen auf Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Für Emissionsangaben Dritter übernehmen wir kein Obligo. Alle Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information, begründen kein Haftungsobligo und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Um Risiken abzufedern, sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen.“

