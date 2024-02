Bijou Brigitte Modische Accessoires löst Jubelsturm aus!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bijou Brigitte beträgt 9, was im Vergleich zum Branchenwert von 30,35 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unter dem Durchschnitt liegt. Dies entspricht etwa 69 Prozent. Nach fundamentalen Kriterien ist Bijou Brigitte somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bijou Brigitte bei 9,73 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Bijou Brigitte mit 14,2 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 7,67 % übertrifft Bijou Brigitte den Branchendurchschnitt von 3,5 % um 4,17 Prozentpunkte. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bijou Brigitte liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 35,71 bzw. 44,44 Punkten. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Bijou Brigitte somit überwiegend positiv bewertet.