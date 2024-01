Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Nach so langer Zeit …

Bijou Brigitte: Aktienanalyse und Bewertung

Bijou Brigitte weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,08 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Bijou Brigitte im letzten Jahr eine Rendite von 3,38 Prozent erzielt, was 1,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 1,97 Prozent, wobei Bijou Brigitte aktuell 1,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bijou Brigitte liegt bei 42,39, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Bijou Brigitte mit 7,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Aufgrund dieser positiven Differenz von +4,1 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass Bijou Brigitte anhand verschiedener Bewertungskriterien solide abschneidet und sowohl unter fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten eine solide Performance aufweist.