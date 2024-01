Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Das ist ein Hammer

Bei Bijou Brigitte konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang in den Diskussionsbeiträgen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete Bijou Brigitte eine Rendite von 0,35 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 0,33 Prozent, wobei Bijou Brigitte mit 0,02 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs (39,9 EUR) um -8,4 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (43,56 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (40,07 EUR) zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (-0,42 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bijou Brigitte-Aktie beträgt derzeit 39, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Neutral"-Rating für Bijou Brigitte.