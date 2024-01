Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Bijou Brigitte-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 43,25 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 39,4 EUR liegt, was einem Abstand von -8,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40,29 EUR, was einer Differenz von -2,21 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Bijou Brigitte als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,19 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 29,93 beträgt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Bijou Brigitte liegt der RSI7 aktuell bei 53,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bijou Brigitte-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Was die Dividende betrifft, so ermöglicht die Aktie von Bijou Brigitte momentan eine Dividendenrendite von 7,67 %, was einen Mehrertrag von 4,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüterbranche bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

