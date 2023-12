Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Was wird das noch werden?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bijou Brigitte liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,84 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen für Bijou Brigitte. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bijou Brigitte beträgt derzeit 7,23 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Bijou Brigitte eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Bijou Brigitte daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

