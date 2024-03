Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bijou Brigitte bei 9 und bedeutet, dass die Börse 9,47 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies um 67 Prozent weniger und daher als unterbewertet einzustufen.

Die Diskussionsintensität der Aktie im Netz zeigt eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf und erhält daher auch die Einschätzung "Neutral". Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert bewertet.

Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Bijou Brigitte in den sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu der Einstufung "Gut" für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bijou Brigitte liegt bei 64,29 und führt zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 49,45 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".