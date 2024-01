Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Bijou Brigitte-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 43,56 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 39,9 EUR weicht um -8,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 40,07 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 39,9 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Bijou Brigitte-Aktie um mehr als 3 Prozent darunter. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei 0,33 Prozent, während Bijou Brigitte mit 0,35 Prozent leicht darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bijou Brigitte-Aktie bei 9,19, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 29,86 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.