Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Trendfolge-Indikatoren zeigt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt zusammensetzt. Der längerfristige Durchschnitt der Bijou Brigitte-Aktie beträgt aktuell 44,04 EUR, was einen deutlichen Abstand von 8,95 Prozent zum letzten Schlusskurs von 40,1 EUR bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 38,88 EUR, was einer Abweichung von nur 3,14 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies resultiert in einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt erhält Bijou Brigitte daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Bijou Brigitte in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bijou Brigitte mit einem Wert von 9,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt 69 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bijou Brigitte liegt bei 52,5 Punkten, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, weist mit einem Wert von 55,81 auf keine Über- oder Überverkauft-Situation hin. Daher erhält Bijou Brigitte auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.