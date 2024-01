Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bijou Brigitte ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die zur weiteren Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen wird der RSI berechnet. Der 7-Tage-RSI von Bijou Brigitte liegt derzeit bei 52,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,81, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bijou Brigitte weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,23 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 %. Mit einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 44,04 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 40,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 38,88 EUR, was in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bijou Brigitte basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.