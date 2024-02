Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bijou Brigitte-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 60, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 52,02, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Bijou Brigitte-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte von 38,7 EUR eine Entfernung von -9,6 Prozent vom GD200 (42,81 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 40,12 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bijou Brigitte in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Bijou Brigitte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,19 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Bezeichnung als "günstig" und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.