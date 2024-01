Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Derzeit wird die Bijou Brigitte-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,33, was 69 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29. Die Dividendenrendite liegt bei 7,23 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 %, was zu einer positiven Einschätzung bezüglich der Dividende führt. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 39,5 EUR eine Entfernung von -10,21 % zum GD200, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 39,08 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,49, was als "Neutral" eingestuft wird, ebenso wie der RSI25 von 58. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.