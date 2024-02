Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Bijou Brigitte ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Positive Themen stehen im Fokus, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Bijou Brigitte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,09 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Bereich "Zyklischer Konsumgüter" konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -2,97 Prozent im letzten Jahr um 18,06 Prozent übertreffen. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bijou Brigitte-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (33) als auch der 25-Tage-RSI (43,68) bestätigen diese Einschätzung.

Fundamental betrachtet ist die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,47 liegt sie 67 Prozent unter dem Branchen-KGV von 28,71. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine Empfehlung von "gut" für die Bijou Brigitte-Aktie.