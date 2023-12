Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Bijou Brigitte zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 44,08 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 40,1 EUR liegt und somit einen Abstand von -9,03 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 38,69 EUR, was einer Differenz von +3,64 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bijou Brigitte eine Rendite von 7,23 % aus, was 3,64 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Die Mehrheit der Diskussionen rund um den Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bijou Brigitte zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Bijou Brigitte somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse.