Bijou Brigitte Aktie neuer KAUF für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. Rechtzeitiger Einstieg.

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504) stellt für „Aktien Spezialwerte“ eine spannende Investmentstory dar. Warum? Bei dem Hamburger Unternehmen läuft es derzeit rund. Und rechtzeitig vor den Halbjahreszahlen gab „Aktien Spezialwerte“ für die Aktie eine Kaufempfehlung, bestätigt durch die aktuell veröffentlichten Halbjahreszahlen.



Bijou mit hervorragendem Halbjahresergebnis

Unsere Kaufempfehlung der Bijou Brigitte am Mittwoch vor zwei Wochen kam gerade noch rechtzeitig. Zwei Tage danach wurden per Ad-Hoc die vorläufigen Halbjahreszahlen veröffentlicht und die fielen überraschend stark aus, was dem Aktienkurs einen deutlichen Schub brachte. Wie schon zuvor bekannt war, erzielte der Modeschmuckanbieter in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von 131,3 Mio. Euro (Vorjahr: 63,4 Mio.). Neu waren die Daten zum Gewinn und die hatten es wirklich in sich. Das Vorsteuerergebnis erreichte 11,7 Mio. Euro (Vorjahr: -27,2 Mio.) und das Konzernergebnis nach Ertragsteuern stieg auf 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: -20,7 Mio.).

Die positive Ergebnisentwicklung führten die Hamburger vor allem auf die Umsatzsteigerung durch den Wegfall der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen sowie auf allgemeine Kosteneinsparungen zurück. Das Standortnetz zum 30. Juni 2022 wurde mit 905 Filialen (31. Dezember 2021: 926) bekannt gegeben. „Eine Aktualisierung der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2022 wird im Rahmen der Halbjahresfinanzberichterstattung vorgenommen“, teilte Bijou schließlich mit. Der vollständige Halbjahresbericht wird im September veröffentlicht.

Wir hatten zwar bereits sehr ordentliche Ertragsdaten für das erste Halbjahr erwartet, wurden von der positiven Gewinndynamik aber deutlich positiv überrascht. Die Zahlen sind vor dem Hintergrund einzuordnen, dass Bijou eine starke Saisonalität aufweist. Während im ersten Halbjahr gewöhnlich nicht viel verdient wird, bringt das zweite Halbjahr (und vor allem das Weihnachtsgeschäft) den Löwenanteil der Jahresgewinne. In den fünf Geschäftsjahren 2015 bis 2019 (die wir hier betrachten, um eine von CoronapandemieEffekten unverzerrte, normalisierte Geschäftsentwicklung zur Grundlage zu nehmen) wurden im ersten Halbjahr im Durchschnitt 0,60 Euro je Aktie verdient, wozu im zweiten Halbjahr durchschnittlcih weitere 2,40 Euro Gewinn je Aktie hinzukamen.

Nun hat das erste Halbjahr 2022 bereits 1,08 Euro je Aktie an Gewinn gebracht und das bei gegenüber den Vor-Corona-Jahren noch spürbar gedrückten Umsätzen. Wir hatten aufgrund der Kostensparmaßnhamen, geschlossenen defizitären Filialen, verringerten Mieten, etc. zwar mit spürbaren positiven Gewinneffekten gerechnet, nicht aber mit einer solch erfreulichen, über den Vor-Corona-Jahren liegenden Ertragsentwicklung.

