Bigtincan Holdings Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Bigtincan diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Bigtincan diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Bigtincan. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Bigtincan in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Bigtincan beträgt auf 7-Tage-Basis 10 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Bigtincan als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,37 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,195 AUD um -47,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,21 AUD zeigt eine Abweichung von -7,14 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Zeitraum führt.