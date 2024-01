Bigtincan Holdings Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für Bigtincan zeigt, dass die Aktie überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 85,71 Punkten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bigtincan also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage des RSI.

Bei der technischen Analyse, insbesondere bei trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt, zeigt sich ein ähnliches Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,37 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,175 AUD liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,2 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Bigtincan also auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Soziale Medien zeigen eine neutrale Stimmung, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Bigtincan diskutiert. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem uneinheitlichen Ergebnis führt. Insgesamt erhält die Bigtincan-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.