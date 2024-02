Bigtincan Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bigtincan diskutiert. Als Resultat wurde die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Bigtincan derzeit als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 0,34 AUD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,2 AUD um -41,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,18 AUD, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich ein neutraler Trend. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Bigtincan war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.

Schließlich zeigt auch der Relative Strength-Index (RSI) ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,24 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie also auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.