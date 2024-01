Bigtincan Holdings Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Bigtincan diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich positiver und negativer Themen rund um Bigtincan jedoch gering, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -45,95 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bigtincan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,37 AUD mit dem aktuellen Kurs von 0,2 AUD vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,21 AUD (-4,76 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Bigtincan liegt bei 14,29 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 von 33,33 deutet darauf hin, dass Bigtincan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Bigtincan eine "Neutral"-Einschätzung für die Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung zeigt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bigtincan daher als "Schlecht"-Wert bewertet.