Bigtincan Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Bigtincan liegt bei 31,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 40 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bigtincan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,33 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,24 AUD um -27,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,19 AUD, was einer Abweichung von +26,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bigtincan ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass Bigtincan eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bigtincan die Einstufung: "Gut".