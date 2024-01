Bigtincan Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Bigtincan-Aktie derzeit in einem neutralen Trend verweilt. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,37 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,195 AUD liegt, was einer Abweichung von -47,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,2 AUD, was einer Abweichung von -2,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität im Hinblick auf die Bigtincan-Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen, insbesondere in Bezug auf die positiven Themen rund um Bigtincan. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Bigtincan-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Bigtincan-Aktie derzeit neutral bewertet wird und keine klaren Signale für einen Auf- oder Abwärtstrend vorliegen.