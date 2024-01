Bigo Live zeichnet im Rahmen der BIGO Awards Gala 2024, die zum ersten Mal in den USA stattfindet, herausragende Broadcaster und die globale Gemeinschaft aus

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Bigo Live wird in Las Vegas über 800 Kreative aus aller Welt zusammenbringen und feiert auf seiner jährlichen Flaggschiff-Feier einen neuen Meilenstein bei der Förderung der KreativwirtschaftBigo Live (https://www.bigo.tv/), ein Weltmarktführer im Bereich des Social-Live-Streaming und der Unterhaltung, präsentiert stolz die fünfte Ausgabe seiner jährlichen Flaggschiff-Veranstaltung, der BIGO Awards Gala am 16. Januar 2024 in Las Vegas. Die Veranstaltung wird zum ersten Mal in den USA abgehalten und bringt führende Broadcaster zusammen, um außergewöhnliche Schöpfer auf der ganzen Welt zu ehren und die transformative Kraft des Live-Streamings und seine positiven Auswirkungen auf die Branche und die globalen sozialen Gemeinschaften hervorzuheben.Das diesjährige Motto „Win Big on BIGO" ist Ausdruck der Mission der Plattform, ein globales Zuhause zu schaffen, in dem Einzelpersonen und unterschiedliche Gemeinschaften sich verbinden, etwas schaffen und gemeinsam erfolgreich sein können. Der Abend wird von dem amerikanischen Kolumnisten und Medienstar Perez Hilton (https://twitter.com/PerezHilton?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) und der bekannten TV-Persönlichkeit Natalie Nunn (https://www.imdb.com/name/nm3758798/) gemeinsam moderiert und beginnt mit einer fesselnden Talentshow mit K-Pop-Tanz, Gesang, Magie, Drag-Musical und einer Laufstegshow. Zu den Top-Acts gehören die Musik des internationalen DJs WZRD (https://www.instagram.com/djwzrd/?hl=en) und die Auftritte des Rappers JAQUAE (https://www.instagram.com/jaquae/?hl=en) sowie der philippinischen Künstlerin Emie Conjurado (https://www.instagram.com/emieloveee/?hl=en), wobei die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte des Schöpfers im Mittelpunkt steht. Die Nominierten kommen aus der ganzen Welt, wie zum Beispiel „Ucepth (https://www.instagram.com/therealuceph/?hl=en)" (BIGO ID: MUSICWORLD01) aus Frankreich und „Tractrac" (BIGO ID: TRACTRAC) aus den USA, was das Engagement von Bigo Live widerspiegelt, herausragende Beiträge über verschiedene Inhalte und Genres hinweg zu würdigen. „Bigo Live bot mir ein unterstützendes Umfeld, in dem ich authentisch sein konnte", so Emie Conjurado. „Auf der Plattform kann ich mich mit Menschen aus der ganzen Welt verbinden und Beziehungen knüpfen, die geografische Grenzen überwinden."Abgesehen von der Ehrung seiner talentiertesten Schöpfer wird Bigo Live Innovationen und Fortschritte auf seiner Plattform bis zum Jahr 2024 vorstellen. Parallel zur Gala hat Bigo Live im Rahmen seiner ständigen Bemühungen, den Nutzern die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um erfolgreich zu sein, vor kurzem das UGC-getriebene Amateur Streamers Incentive Program ins Leben gerufen. Dieses Programm ermutigt angehende Broadcaster, auf den Zug des Live-Streamings aufzuspringen. Erfolgreiche Bewerber erwartet eine individuelle Schulung, eine flexible Zeiteinteilung und ein globales Engagement mit attraktiven Belohnungen für die regelmäßige Erstellung von Inhalten. Außerdem brachte Bigo eine brandneue Mini-Dramaserie mit dem Titel „WolfsFolly (https://www.instagram.com/p/CzW4Q4_unmq/)" heraus und öffnete damit die Türen zu einer neuen Kategorie von Inhalten in der Live-Streaming-Branche.„Ziel der BIGO Awards Gala ist es, die Kreativität und die harte Arbeit unserer Broadcaster, Nutzer, Mitarbeiter und Partner zu feiern. Diese Veranstaltung ist ein Beweis für die transformative Kraft von Live-Streaming und stellt die verschiedenen Talente und Geschichten vor, die auf unserer Plattform ein Zuhause gefunden haben", so James, Präsident von BIGO Technology. „Unsere Mission besteht darin, Nutzern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, ihre Talente zu entfalten und mit einem globalen Publikum in Kontakt zu treten, um bedeutungsvolle Beziehungen zu fördern."In einer Ära, in der der Konsum digitaler Inhalte immer schneller zunimmt, verändert der weltweite Aufstieg des Live-Streamings die soziale Medienlandschaft und eröffnet neue Möglichkeiten für Kreative. Im Laufe der letzten sieben Jahre hat sich BIGO Technology (https://www.bigo.sg/) mit Bigo Live als führendes Unternehmen zur Förderung des Wachstums der Kreativwirtschaft positioniert, deren Volumen bis 2027 voraussichtlich 480 Milliarden US-Dollar erreichen (https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/the-creator-economy-could-approach-half-a-trillion-dollars-by-2027.html) wird. In diesem Jahr gewann BIGO Technology den APAC Insider (https://www.linkedin.com/company/apac-insider/) Software Development Business Growth Excellence Award 2023 und wurde von AI Global Media (https://www.aiglobalmedialtd.com/) als Most Innovative Creative Content Company 2023 ausgezeichnet. Dies unterstreicht das Engagement der Plattform für die Förderung von Innovation und Kreativität.Um sich der globalen Gemeinschaft von Bigo Live anzuschließen und einige der aufregendsten Talente der Plattform im Rahmen der Gala zu erleben, schalten Sie am 16. Januar um 18:00 Uhr (GMT-8) über die Bigo Live-App ein und suchen Sie nach BIGO ID: music. Laden Sie Bigo die Live-App herunter (verfügbar für iOS (https://apps.apple.com/us/app/bigo-live-live-stream-go-live/id1077137248) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.bigo.live&hl=en&gl=US&pli=1)) oder folgen Sie Bigo Live auf Facebook (https://www.facebook.com/bigoliveapp/) und Instagram (https://www.instagram.com/bigoliveapp/?hl=en) für weitere Updates.Informationen zu Bigo LiveBigo Live gehört zu den am schnellsten wachsenden sozialen Livestreaming-Communities der Welt, in denen Nutzer in Echtzeit senden, um Momente aus ihrem Leben zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus der ganzen Welt zu interagieren. Bigo Live hat über 400 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern. Bigo Live wurde im März 2016 auf den Markt gebracht und ist Eigentum von BIGO Technology mit Sitz in Singapur.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2308494/Bigo_Live_Awards_Gala.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2308495/10_Runway_Around_the_World.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/4472365/Bigo_Live_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bigo-live-zeichnet-im-rahmen-der-bigo-awards-gala-2024-die-zum-ersten-mal-in-den-usa-stattfindet-herausragende-broadcaster-und-die-globale-gemeinschaft-aus-302023309.htmlPressekontakt:press@bigo.sgOriginal-Content von: Bigo Live, übermittelt durch news aktuell