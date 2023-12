Biglari Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Biglari-RSI liegt bei 36,21 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 35,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Biglari.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche zeigt Biglari in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,7 Prozent, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 0,61 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,08 Prozent für Biglari. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die durchschnittliche Rendite bei -3,43 Prozent, wobei Biglari um 30,13 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Biglari ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Biglari in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Biglari-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 176,31 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 168,76 USD, was einem Unterschied von -4,28 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 151,73 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +11,22 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Biglari.