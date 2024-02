Biglari Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Biglari-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 173,85 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 152,69 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -12,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 159,91 USD, was nur einem Unterschied von -4,52 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Biglari-Aktie hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was dazu führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biglari-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (47,8 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (59,25 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Im Branchenvergleich hat die Biglari-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,81 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -1,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 1,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.