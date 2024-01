Biglari Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Biglari wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, welcher momentan bei 52,92 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie für den RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da sie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 34,47). Somit erhält Biglari insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Biglari-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 175,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 167,33 USD liegt, was zu einer Abweichung von -4,8 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Hingegen liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 155,07 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+7,91 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Biglari daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Biglari mit einer Rendite von 17,09 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 36,6 Prozent, wobei Biglari mit 19,5 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Biglari in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Biglari auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Schlecht"-Bewertung.