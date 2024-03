Bigcommerce Holdings Inc Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Analysten bewerten die Bigcommerce-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten geben 1 eine neutrale Bewertung ab, während 0 positive und 0 negative Bewertungen vorliegen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von 60,64 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 7,47 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bigcommerce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,36 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 7,47 USD deutlich darunter (-20,19 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,25 USD), liegt der Schlusskurs unter diesem Wert (-9,45 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bigcommerce-Aktie beträgt aktuell 67, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,39 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Bigcommerce-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.