Bigcommerce Holdings Inc Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mittels einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Bigcommerce jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Bigcommerce auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bigcommerce derzeit bei 9,36 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,9 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,6 Prozent und führt ebenfalls zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 8,7 USD, was zu einem Abstand von -9,2 Prozent führt und die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Bigcommerce daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Bigcommerce beträgt der RSI-Wert derzeit 73,79, was auf eine Überkaufung hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen besonders negative Themen rund um Bigcommerce aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend wird Bigcommerce hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.