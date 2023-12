Bigblu Broadband Aktie: Das wird teuer!

Das Anleger-Sentiment für Bigblu Broadband ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt eine allgemein positive Richtung, sowohl über den gesamten analysierten Zeitraum als auch in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für Bigblu Broadband zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Bigblu Broadband bei 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 12,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Bigblu Broadband mit 14,59 um 9 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.