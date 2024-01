Bigblu Broadband Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung der Anleger bei Bigblu Broadband in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,13 GBP, während der Kurs der Aktie (33,5 GBP) um -22,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 33,31 GBP, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,57 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14 liegt, was bedeutet, dass die Börse 14,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Bigblu Broadband zahlt. Dieser Wert liegt um 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", der momentan bei 13 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende weist Bigblu Broadband eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 12,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 12, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.