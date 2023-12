Bigblu Broadband Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Bigblu Broadband-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 80 eine Überkauftheit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Bewertung für die Aktie als "Neutral" ausfällt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bigblu Broadband-Aktie mit 14,59 eine 8-prozentige Überbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet die Bigblu Broadband-Aktie mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,15 % schlechter ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

