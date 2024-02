Bigblu Broadband Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Dividendenrendite für die Bigblu Broadband-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 13,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,13 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,63 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bigblu Broadband-Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und gibt Aufschluss über die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Bigblu Broadband wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.